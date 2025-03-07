Cumhuriyet'in ilk kadın generali Yılmaz'dan jandarmada kadın istihdamı vurgusu: Ailemize katılmalarını bekliyoruz

Tuğgeneral Yılmaz, 1997 yılında Kara Harp Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun oldu ve Şırnak'ın Silopi ilçesinde takım komutanı olarak mesleğe başladı.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Personel Plan Subaylığı, Jandarma Genel Komutanı emir subayı yardımcılığı ve farklı birlik ile karargahlarda kadın astsubay birlik komutanlığı ve personel şube müdürlüğü görevlerinde bulunan Tuğgeneral Yılmaz, 2014 yılında Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı bünyesinde aile içi şiddetle mücadele ve çocuk şube müdürlüğü görevini yürüttü.

Daha sonra çeşitli görevlerde bulunan Tuğgeneral Yılmaz, 13 Ağustos 2022'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın generali olarak tuğgenerallik rütbesine terfi etti.

Jandarma teşkilatının çeşitli birimlerindeki kadın personelle bir araya gelen Tuğgeneral Yılmaz, yaptıkları görevin ne kadar kıymetli olduğunu anlattı.

- "ÇEŞİTLİ EĞİTİMLER PLANLADIK VE İCRA ETTİK"

Meslek hayatı boyunca kadın ve çocuklara ilişkin önemli çalışmalar yürüten Tuğgeneral Özlem Yılmaz, aile içi şiddetle mücadele ve çocuk şube müdürlüğü görevini yürütürken, en önemli amaçlarının kadınların şiddete maruz kalmamalarına ve çocukların suça sürüklenmemelerine yönelik önleyici çalışmalar yürütmek olduğunu belirtti.

Görev alanındaki konuların çok taraflı ve bütüncül yaklaşım gerektirdiğini ifade eden Yılmaz, "Bu kapsamda, kadın subay ve astsubaylarımızın görevlendirildiği birimler kurarak İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile çeşitli eğitimler planladık ve icra ettik." dedi.

Elektronik izleme merkezi faaliyetleri ve KADES gibi uygulamaların da kadınlara tanıtılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürüttüklerini belirten Yılmaz, bu faaliyetlere hala kadın subay ve astsubayların devam ettiğini belirtti.

- "BÜYÜK GÖREV VE SORUMLULUKLAR ÜSTLENMİŞ OLDUĞUMUN FARKINDAYIM"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları'nı takip ettiklerini ifade eden Tuğgeneral Yılmaz, kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocukların korunması için alınacak tedbirlere ilişkin, TBMM tarafından kurulan meclis araştırma komisyonlarında Jandarma Genel Komutanlığını temsilen görev aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 13 Ağustos 2022'de Tuğgeneralliğe terfi ettiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın İçişleri Bakanımıza ve Sayın Jandarma Genel Komutanımıza bana, aileme ve ülkeme bu gururu yaşattıkları için teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ediyorum. Türkiye'nin ilk kadın generali olarak daha büyük görev ve sorumluluklar üstlenmiş olduğumun farkındayım. Bu nedenle çok mutlu ve gururluyum. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu tarihi görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirme azim ve gayreti içerisinde olmaya çalışacağım."

- "AİLEM VE ÜLKEM ADINA ÇOK GURUR VERİCİ BİR DURUM"

Ailesinin kendisine her zaman destek olduğunu söyleyen Yılmaz, "Generalliğe terfi etmem ailemi ve çevremi çok mutlu etti. Olumlu tepkiler aldım. Ayrıca Cumhuriyet'in ilk kadın generali olmamın ailem ve ülkem adına çok gurur verici bir durum olduğunu herkes ifade etmektedir." dedi.

Ailesiyle birlikte geçirdiği zamanları daha verimli ve etkin olarak değerlendirmeye çalıştığını belirten Tuğgeneral Yılmaz, Jandarma Genel Komutanlığı ailesinin bir ferdi olmaktan çok büyük gurur ve onur duyduğunu ifade etti.

- "VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA, YARDIMINDA VE YAKININDAYIZ"

Tuğgeneral Yılmaz, kadın personelin teşkilat içinde önemli görevlerde yer aldığını vurgulayarak her birimde kadın personel istihdamı olduğunu ifade etti.

Jandarma Teşkilatındaki kadın subayların aldığı görev ve sorumluluklara değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Jandarma Teşkilatında özellikle komutanlık ve yöneticilik görevleri olmak üzere çeşitli kademelerde kadın personel istihdamını önemsiyoruz. Jandarma Teşkilatı olarak daima vatandaşlarımızın yanında, yardımında ve yakınındayız. Bu kapsamda bir kadın subayımız İl Jandarma Komutanı, 12 kadın subayımız İlçe Jandarma Komutanı, 19'u kadın subay, 2'si kadın astsubay olmak üzere 21 kadın personelimiz Jandarma Karakol Komutanı, 1 kadın subayımız Öğrenci Tabur Komutanı, 2 kadın subayımız Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bununla birlikte asayiş, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, trafik, bando, olay yeri inceleme, koruma, jandarma helikopter pilotluğu ve teknisyenliği, jandarma arama kurtarma gibi birçok ihtisas alanında da kadın personelimiz görev almaktadır. Bu kapsamda genç kız kardeşlerimizin, ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın hizmetinde görev almak üzere jandarma ailesine katılmalarını bekliyoruz. Güçlü kadının güçlü aileyi, güçlü ailenin güçlü toplumu, güçlü toplumun güçlü Türkiye'yi oluşturacağını hatırlatarak tüm kadınlarımızın ve Jandarma Teşkilatında görev alan kadın personelimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."