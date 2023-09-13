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Çuvala koyduğu 10 kilo uyuşturucu ile yakalandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde şüpheli bir kişi çuvalın içerisine koyduğu 10 kilo kubar esrar ile yakalandı.

IHA13 Eylül 2023 Çarşamba 09:36 - Güncelleme:
Çuvala koyduğu 10 kilo uyuşturucu ile yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Köşk ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Menderes Nehri mevkiinde A.K. isimli şüpheli şahsın üzerinde ve yanında bulunan çuvalın içerisinde yapılan aramada 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca yapılan incelemede şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli A.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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