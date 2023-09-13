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D-100 kara yolunda zincirleme trafik kazası

İstanbul'da zincirleme trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı.

AA13 Eylül 2023 Çarşamba 07:16 - Güncelleme:
D-100 kara yolunda zincirleme trafik kazası
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D-100 kara yolu Edirne istikameti Kartal mevkisinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 34 DZU 554 plakalı aracın sürücüsü Batuhan G. ile kazaya karışan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi hafif yaralandı.

Kazaya ilk neden olan sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan D-100 kara yolu Edirne istikametinde trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.

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