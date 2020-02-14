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D-100 Karayolu'nda kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçtı

ZEYTİNBURNU, D-100 Karayolu'nda bir otomobil, aynı istikamette gittiği bir otomobil ve bir hafif ticari araca çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken kazaya karışan sürücünün otomobilini bırakarak olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

DHA14 Şubat 2020 Cuma07:15 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 07:15

Kaza Zeytinburnu, D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilen 34 CRR 847 plakalı otomobil, Bakırköy istikametine seyir halinde iken Çevizlibağ'da önce önünde giden Serkan Sarı yönetimindeki 34 JA 1592 plakalı otomobile ardından da Ayhan G.'nin kullandığı 34 ZY 7884 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza esnasında hafif ticari araçta bulunan Ayşegül H. adlı genç kız yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayşegül H. hastaneye kaldırıldı. Ayşegül H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Makas atarak ilerlerken kazaya neden olduğu iddia edilen otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Polis tarafından yapılan inceleme sonrasında kazaya karışan hafif ticari araç ile otomobiller otoparka çekildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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