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D-100 Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

D-100 Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 06:54 - Güncelleme:
D-100 Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
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D-100 Otoyolu Üsküdar geçişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde 4 araç çarpıştı.

Otoyolda seyreden diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1'i sürücü 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

3 sürücü ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle 3 şeridi trafiğe kapatılan D-100 otoyolunda Ataşehir'e kadar trafik yoğunluğu oluştu.

Kapatılan şeritler, İBB Yol Bakım ekiplerinin yolu temizlemesi ve araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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