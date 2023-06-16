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''D-8 yakın gelecekte genişleyebilir''

Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam, iç tüzüğün buna izin verdiğini belirterek 'D-8 yakın gelecekte genişleyebilir.' dedi.

AA16 Haziran 2023 Cuma 11:29 - Güncelleme:
''D-8 yakın gelecekte genişleyebilir''
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D-8 Genel Sekreteri Imam, örgütün kuruluşunun 26. yılına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Imam, D-8 1997'de kurulurken temel hedefin gelişmekte olan 8 ülke arasında ekonomik işbirliğini ve ticareti geliştirmek olduğunu belirterek bu amacın hala devam ettiğinin altını çizdi.

Örgütün ekonomik işbirliği için kurulduğunu, bundan dolayı Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda siyaset ve güvenlik konularına karışmadıklarını vurgulayan Imam, söz konusu savaşın son derece üzücü olduğunu dile getirdi.

Imam, örgütün halen genişleyebileceğini, iç tüzüğün buna izin verdiğini ifade ederek "D-8 yakın gelecekte genişleyebilir." diye konuştu.

Örgütün 8 üyesi bulunduğunu, genişleme için yer olduğunu aktaran Imam, "İlgilenen bazı ülkelerden başvurular aldık ve yakın ülkelerin başvurularını değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Imam, bu çerçevede Azerbaycan'ın başvurusunun değerlendirildiğine dikkati çekti.

D-8'in 26. yılı kutlanırken sürecin kolay olmadığına işaret eden Imam, temel hedefin hala bu 8 üye ülke arasındaki ekonomik ticaret rakamlarını daha da artırmak olduğunu belirtti.

Imam, bu konuda çok özel bir enstrümanlarının bulunduğunu vurgulayarak "Tercihli Ticaret Anlaşması'nın" 8 üye devletin tümü tarafından imzalandığını, anlaşma uygulanmaya başladığında da D-8'in, dünyadaki ciddi ekonomi güç merkezinde olacağını kaydetti.

- D-8, KÜRESEL TİCARETİN YÜZDE 14'LÜK PAYIYLA VARLIĞINI GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR

Eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın önderliğinde "üye ulusların refahını ve huzurunu artırmak" hedefiyle 1997'de kurulan D-8, yaklaşık 1,2 milyar nüfusuyla ve küresel ticaretin yüzde 14'lük payıyla 26 yıldır varlığını güçlü şekilde sürdürüyor.

İstanbul'da 15 Haziran 1997'de yapılan üye devlet ve hükümet başkanları zirvesinde, "İstanbul Deklarasyonu" ile kurulan D-8, kalkınmada işbirliğini sağlamaya, üye ülkeler arasındaki ticareti ve işbirliğini artırmaya yönelik uluslararası örgüt olarak mevcudiyetini koruyor.

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