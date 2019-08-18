D-100 karayolu Çağlayan mevkisinde halk otobüsü kaza yaptı! Trafik durma noktasına geldi D-100 karayolu Çağlayan mevkisinde seyir halindeki bir halk otobüsü önündeki bir kamyona çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralanırken Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.