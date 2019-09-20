20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7273
  • 6,3355
  • 275.213
  • 100339
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

D-100'de feci kaza: Otomobile çarpıp takla attı

Büyükçekmece D-100 Karayolunda alkollü olan sürücü, iddiaya göre sollama yatığı sırada başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak devrilen otomobilde iki kişi yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, saat 02.45 sularında D-100 Karayolu Büyükçekmece Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Silivri yönüne giden ve sürücüsü alkollü olduğu belirlenen Evren K., idaresindeki 34 S 1113 plakalı otomobil, iddiaya göre sollama yaptığı sırada, yine aynı yöne giden Zekai Mergen 59 EV 240Z plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mergen’in kullandığı otomobil savrulduktan sonra takla atarak durabildi. Kazada sürücü Mergen ve yanındaki eşi yaralanırken, diğer sürücü ile yanındaki kazayı yara almadan atlattı. 
 
Kazanın ihbar edilmesiyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu kapattı. Yol yaklaşık 45 dakika tamamen kapalı kaldı. 
 
Öte yandan polis, yaptığı alkol ölçümünde sürücü Evren K,’nın 1.36 promil alkollü çıktığını belirledi. Bunun üzerine alkollü çıkan sürücü ile yanındakinin ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.
 
Temizlik çalışmalarının ardından araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının trafik normale döndü. 
 
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

15 yaşındaki genç kızı, dakikalarca su altında tutarak boğdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

1 milyar dolarlık buluşma

1 milyar dolarlık buluşma

Karius kâbusu devam ediyor

Karius kâbusu devam ediyor

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

‘Doğum turizmi’ 15 yılla yargılanacak 

‘Doğum turizmi’ 15 yılla yargılanacak 

'Biz bir gün başkan her gün savaşıyor'

'Biz bir gün başkan her gün savaşıyor'

Trump'a tepki: Nasıl cevap vereceklerini Suudiler düşünsün

Trump'a tepki: Nasıl cevap vereceklerini Suudiler düşünsün

İSMEK öğretmenleri de İBB önünde eylemde

İSMEK öğretmenleri de İBB önünde eylemde

Siteyi koku sarınca gerçek ortaya çıktı

Siteyi koku sarınca gerçek ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

15 yaşındaki genç kızı, dakikalarca su altında tutarak boğdu

15 yaşındaki genç kızı, dakikalarca su altında tutarak boğdu

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

Gökyüzünde şov yaptılar! 'SoloTürk' TEKNOFEST'te nefes kesti

Gökyüzünde şov yaptılar! 'SoloTürk' TEKNOFEST'te nefes kesti

Su-30'lar TEKNOFEST'te nefes kesti! İşte o anlar

Su-30'lar TEKNOFEST'te nefes kesti! İşte o anlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA