D-100'de kaputu açık ilerleyen taksi şaşkınlığı
İstanbul'da kaputu açık halde hızla ilerleyen taksi görenleri şaşkına çevirdi.
- DHA
D-100 Karayolu Yeşilköy mevkiinde kaputu açık ilerleyen taksi, aynı yolda ilerleyen araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sağ şeritte hızla ilerleyen taksi, çevredekileri şaşkına çevirdi. Önündeki hasardan kaza yaptığı anlaşılan taksi sürücüsü, açık kaputun altındaki aralıktan yola bakarak ilerlemeye devam etti.
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