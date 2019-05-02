D-100'de kaputu açık ilerleyen taksi şaşkınlığı

D-100 Karayolu Yeşilköy mevkiinde kaputu açık ilerleyen taksi, aynı yolda ilerleyen araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sağ şeritte hızla ilerleyen taksi, çevredekileri şaşkına çevirdi. Önündeki hasardan kaza yaptığı anlaşılan taksi sürücüsü, açık kaputun altındaki aralıktan yola bakarak ilerlemeye devam etti.