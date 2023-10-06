Dabık saldırısına misilleme! 26 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık Üs Bölgesine dün gece teröristler tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.

Teröristlerin saldırısına Mehmetçiğin "güçlü bir şekilde karşılık verdiği" bildirilen açıklamada, "Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca söz konusu atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler dün gece kahraman pilotlarımız tarafından işte böyle imha edildi" denildi.