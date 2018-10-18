Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dağ yolunda bulunan cisim, bomba paniğine neden oldu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, bir çocuğun dağ yolunda bulup amcasına verdiği, onun da iş yerine götürdüğü madeni cisim bomba paniğine neden oldu. İş yeri çevresinde önlem alan polis, incelediği cismin, gaz bombası olduğunu belirledi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Susurluk'un kırsal Kayıkçı Mahallesi'nde oturan A.Y. (10), dün akşam dağ yolunda köpeğini gezdirirken ayağıyla kaldırdığı taşın altında, üzerinde pim bulunan madeni bir cisim buldu. A.Y., cismi alıp eve götürdü ve amcası Ö.Y.'ye gösterdi. İlçede esnaf Ö.Y. de bu sabah cismi iş yerine götürdü.

Ö.Y., iş yerinde masaya koyduğu cismin, üzerinde pim bulunması nedeniyle bomba olabileceğinden şüphelenerek polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, iş yeri sahibini dışarıya çıkarıp çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Ardından gelen İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanı, iş yerine girerek madeni cismi inceledi. Cismin, toplumsal olaylara müdahalede kullanılan eski bir gaz bombası olduğu belirlendi. Gaz bombası, incelenmek üzere emniyete götürüldü.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polisler yol ortasında tartışan şahsın belindeki silahı böyle aldı

Polisler yol ortasında tartışan şahsın belindeki silahı böyle aldı

Konsolosluk binasındaki incelemelerde kırmızı lekeli bu görüntü merak konusu oldu

Konsolosluk binasındaki incelemelerde kırmızı lekeli bu görüntü merak konusu oldu

Kadının karnını keserek bebeğini çaldılar

Kadının karnını keserek bebeğini çaldılar

En düşük maaş 2.370 liraya çıkacak

En düşük maaş 2.370 liraya çıkacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA