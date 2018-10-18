Dağ yolunda bulunan cisim, bomba paniğine neden oldu Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, bir çocuğun dağ yolunda bulup amcasına verdiği, onun da iş yerine götürdüğü madeni cisim bomba paniğine neden oldu. İş yeri çevresinde önlem alan polis, incelediği cismin, gaz bombası olduğunu belirledi.