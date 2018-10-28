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Dağ yolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir’in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Hanlar mevkiinde, Ali D. (40) idaresindeki 10 FAB 66 plakalı araç ile sürücü isimi öğrenilemeyen 10 RN 213 plakalı diğer araç çarpıştı.
 
Kazada, 10 RN 213 plakalı aracın ön koltuğunda oturan Uğur Aras (58) sıkıştığı araçtan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkartıldı. Aras, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 2 araç sürücüsü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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