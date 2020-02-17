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Güncel

HDP önünde 'evlat nöbeti' tutan baba çocuğuna kavuştu

Dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 'evlat nöbeti' tutan baba Melik Aslan, polisin ikna çalışmasıyla evladına kavuştu.

17 Şubat 2020 Pazartesi19:56 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 20:07

Tarihte ilk kez Ermenistan ve Azerbaycan liderleri kamuoyu önünde tartıştı

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