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  • Dağa kaçırılan çocukları için ''evlat nöbeti''ni sürdürüyorlar
Güncel

Dağa kaçırılan çocukları için ''evlat nöbeti''ni sürdürüyorlar

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 14:30 - Güncelleme:
Dağa kaçırılan çocukları için ''evlat nöbeti''ni sürdürüyorlar
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Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve dağa kaçırılan evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Anne ve babalar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler açtı, çocuklarına "teslim ol" çağrısı yaptı.

Anne Zümrüt Salim, gazetecilere, evlat acısına dayanamadığını söyledi.

Çocuğuna teslim ol çağrısı yapan Salim, "DEM Parti'ye sesleniyorum, oğlumu versinler. 9 yıldır oğlum kayıp. DEM Parti oğlumu kaçırdı. Oğlum hafızlık okuyordu, küçüktü. Oğlumu istiyorum." dedi.

13 yıldır kızını aradığını belirten Nazlı Sancar, "Yaz, kış, yağmur çamur demeden evlatlarımızı istiyoruz. Bu Kapıdan ayrılmayacağız. 13 yaşındaki evladımı götürdüler. Çocuğumun yüzüne, korkusuna, konuşmasına ve 'anne' demesine hasretim. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Ölmeden evladımı görmek istiyorum." diye konuştu.

  • Vanda çocukları
  • DEM Parti eylem
  • dağa kaçırılan aileler

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