Dağa kaçırılan oğluna seslendi: Onlar katil, kan emici, bebek katili

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Yüksek sesle müzik çalarak seslerini bastırmaya çalışan partililere tepki gösteren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Oğlu için eyleme katılan Saliha Mert, gazetecilere, yıllardır çocuklarından haber alamadıklarını söyledi.

Bütün çabalarının evlatları için olduğunu belirten Mert, "Onlar katil, kan emici, bebek katili. Sana yalvarıyorum oğlum, çık ortaya. Bir ses ver, bir şey söyle annene. Hasret kaldım artık. Her an bir haber gelecek umuduyla yaşıyorum. Ne olur umutlarımı söndürme. Senden bir umut bekliyorum. Umutlarımla ölmek istemiyorum. Canım çok yanıyor." dedi.

Kızı Şeyma için eyleme katıldığını anlatan Nazlı Sancar ise "13 yıldır evlat hasreti çekiyorum. Şeyma'mın kokusunu, 'Anne' demesini özlemişim. Şeyma'mı versinler. Doğurduğumuz evlatlarımızı bunlardan istiyoruz. Bu, bir evlat mücadelesi. Şeyma kızım, eğer beni duyuyorsan, görüyorsan Allah rızası için dön gel. Hepimiz seni bekliyoruz." şeklinde konuştu.