Dağda nöbet şehirde huzur

Türkiye yurt içinde ve dışında terör örgütleriyle mücadelesini titizlikle sürdürüyor. Bölücü terör örgütü PKK’nın Güneydoğu’da neredeyse bitme noktasına gelmesi ise bölge halkını huzura kavuşturdu. Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı, 7’inci Hudut Alayı ve 2’inci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Aslankaraş üs bölgesi, 3 bin 200 rakımla Türkiye’nin en yüksek üs bölgeleri arasında bulunuyor.

ELLER TETİKTE

‘Hudut Kartalları’ adı verilen askerler bölgede 7 gün 24 saat nöbet tutarak teröristlere nefes aldırmıyor. Yaklaşık 3 yıl önce kurulan ve ilk defa bu yıl kışın da askerin nöbet tuttuğu bölgede Mehmetçik, hem sınırdan gelebilecek terör saldırılarına hem de kaçakçılık olaylarına karşı vatan savunması yapıyor. 120 kilometrelik Türkiye-İran hududunun yaklaşık beş kilometrelik bölümünü koruyan ‘Hudut Kartalları’ vatan savunması yaparak, hareketlilik yaşanan bölgeleri ağır silahlarla ateş altına alıyor.

KAR ALTINDA NÖBET

Mehmetçik, sınır hattında bir yandan teröristlerle ve kaçakçılık olaylarıyla mücadele ederken, bir taraftan da karla, kışla mücadele ediyor. Bölgede uzun geçen kış aylarında kar kalınlığı yer yer 10 metreyi, hava sıcaklığı ise eksi 35 derecelere kadar düşüyor. Burada görev yapan Mehmetçikler, Mayıs ayı sonlarına gelinmesine rağmen halen kar kalınlığının yer yer iki metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının da sadece dört dereceye ulaşabildiği bölgede gece-gündüz görev yapıyor. Kış aylarının zorlu geçtiği üs bölgesine yılın büyük bölümü karayolu ile ulaşım da sağlanamıyor. Askerin yaşam malzemeleri ise helikopterle götürülüyor. Eli tetikte, gözü hudutta görev yapan hudut kartalları, iftarlarını kumanyalarla açıyor. Sobanın üzerinde ısıtılan kumanyalar, ezan saatinin yaklaşmasıyla birlikte sofraya geliyor.

GÜVEN SAĞLANDI

Hudut kartalları okunan duanın ardından da oruçlarını açıyor. Üs bölgesi komutanı, İran hududunda 3 bin 200 rakımlı Aslankaraş üs bölgesinde ‘Hudut namustur’ ilkesiyle görev yaptıklarını belirterek, “3 yıl önce kurulan üs bölgesinde hududumuzu insan kaçakçılığı ve terör faaliyetlerinde korumak maksadıyla 7 gün 24 saat görev başındayız. Kanımızın son damlasına kadar bu üs bölgesini koruyacağız” dedi.

CIVIL CIVIL HAKKARİ

Teröristlerin bölgeden arındırılmasının ardından Hakkari’de Ramazan ayında vatandaşlar gece geç saatlere kadar huzur ve güven içerisinde çarşı merkezinde eğlenmenin tadını çıkartıyor. Belediye, vatandaşların daha rahat gezebilmeleri için Ramazan ayı boyunca kentin en işlek caddesi olan Bulvar Caddesi’ni iftarın ardından araç trafiğine kapattı. Vatandaşlar huzur ve güven içerisinde aileleri ile birlikte gece geç saatlere kadar dışarıda dolaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

ŞEMDİNLİ’YE TÜRKÜLÜ TANITIM

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, bazı kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve dengbejler, doğal güzellikler ve tarihi mekanları seslendirdikleri şarkıların yer aldığı kliple tanıttı. PKK’ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının tesis edildiği kentte kaymakamlığın desteğiyle hazırlanan “İki Dilde Şemdinli Projesi” kapsamında klip hazırlandı. Bazı kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve dengbejlerden oluşan 33 kişilik grup, Beyyurdu Barajı, Çatalca, Bağlar ve Boğazköy şelaleleri, tarihi Kayme Sarayı, Taş Köprü, Kara Kilisesi, köy ve mezralarda çekilen klipte “sare” ve “gulı” adlı şarkıları Türkçe ve Kürtçe seslendirdi. Tamamlanan klip, sosyal medyada beğeni topladı.