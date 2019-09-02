Dağda ve şehirde artık nefes bile alamıyorlar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzurunu bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle yurt içi ve dışında kararlılıkla devam ediyor. Gece gündüz demeden şehir merkezi ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK’ya ağustosta da ağır darbe vurdu.

GENÇLİK YAPILANMASI

1-31 Ağustos’ta yurt içi ve dışındaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 125 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 672 şüpheliden 56’sı tutuklandı. Zanlılardan bazılarının emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor. Ağustos ayında terör örgütü YPG/PKK’nın saldırılarında ise 9 güvenlik görevlisi şehit oldu, bir sivil hayatını kaybetti, 10 güvenlik görevlisi ile 2 sivil yaralandı.

MUHTARIN KATiLi ÇIKTI