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Dağda ve şehirde artık nefes bile alamıyorlar

Güvenlik güçleri, şehir merkezi ile kırsal alanlarda teröristlerin peşini bırakmıyor. Terör örgütü YPG/PKK’ya Ağustos ayında da ağır darbe vurdu ve 125 hain etkisiz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzurunu bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle yurt içi ve dışında kararlılıkla devam ediyor. Gece gündüz demeden şehir merkezi ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK’ya ağustosta da ağır darbe vurdu. 

GENÇLİK YAPILANMASI 

1-31 Ağustos’ta yurt içi ve dışındaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 125 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 672 şüpheliden 56’sı tutuklandı. Zanlılardan bazılarının emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor. Ağustos ayında terör örgütü YPG/PKK’nın saldırılarında ise 9 güvenlik görevlisi şehit oldu, bir sivil hayatını kaybetti, 10 güvenlik görevlisi ile 2 sivil yaralandı.

MUHTARIN KATiLi ÇIKTI

Mardin’de 22 Ağustos’ta etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin lira ödülle “gri” kategoride aranan “Hebat” kod adlı Abdurrahman Siler olduğu bildirildi. Siirt’in Baykan ilçesinde 24 Ağustos’ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen “Harun Berxwedan” kod adlı PKK’lı terörist Uğur Dağlı’nın, 3 yıl önce Bitlis’in Hizan ilçesinde kaçırılarak öldürülen muhtarın katil zanlısı olduğu ortaya çıktı. Baykan ilçesi kırsalında 25 Ağustos’ta İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin “gri” kategoride bulunan “Dijvar Sason” kod adlı Ekrem Aksoy olduğu öğrenildi.

SÖZDE  SORUMLULAR

Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, ağustosta terör örgütünün bazı sözde sorumlularını da etkisiz hale getirdi. PKK’nın 13 Mart 2016’da Ankara Kızılay’daki Güvenpark’ta düzenlediği, bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıyı temin eden terörist, 2 Ağustos’ta Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yakalandı. PKK/KCK’nın Avrupa’daki örgütsel faaliyetlerinin organize edilmesinden sorumlu olduğu belirlenen terörist M.S, 3 Ağustos’ta düzenlenen ortak operasyonla Bursa’da yakalandı. Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, “turuncu” kategoride yer alan “Fikri” kod adlı Ahmet Boyraz olduğu tespit edildi.

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