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  • Dağdaki oğlunun dönüşünü bekleyen anneden HDP'lilere tepki: Devletten maaş alıp PKK'ya çalışıyorlar
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Dağdaki oğlunun dönüşünü bekleyen anneden HDP'lilere tepki: Devletten maaş alıp PKK'ya çalışıyorlar

Diyarbakır’da ‘evlat nöbeti’ tutan annelerden Mevlüde Üçdağ, HDP’lilerin devletten maaş aldığını, ancak yaptıkları işin 13-14 yaşındaki çocukları dağa götürüp PKK’ya vermek olduğunu söyledi.

25.12.2019  02:23 - Güncelleme: 25.12.2019  02:23

Terör örgütü PKK’nın dağa kaçırdığı çocuklarına kavuşma umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önünde ‘evlat nöbeti’ tutan ailelerin bekleyişinde 114’üncü güne girildi. 

Oğlu Ramazan Üçdağ için nöbet tutan Mevlüde Üçdağ, “Bize bu zulmü niçin yaşatıyorlar? Kur’an okumuş bir insanın eline kalem olması gerekirken niçin silah vermişler? Benden izin almışlar mı çocuğumu oraya götürmüşler?” dedi.      

ORADA ÖLSÜN İSTEMEM

Üçdağ, “Oğlumun orada olmasını istemiyorum. Çocuğum niçin orada ölsün. Neden askere, polisimize silah sıksın. HDP’liler devlet maaş alıyorlar ama 13-14 yaşındaki çocukları dağa PKK’ya götürüyor” diye konuştu. PKK’lı teröristlerin 

5 yıl önce 14 yaşındayken kaçırdığı Mekiye Kaya için ‘evlat nöbeti’ne katılan annesi Hüsniye Kaya da, “Kızımı HDP’lilerin götürdüğünü biliyorum. Kızım gelirse ona sarılıp, öpüp, yanında uyuyacağım. İnşallah gelir” ifadelerini kullandı.   

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