Dağdan topladıkları mantarı yiyen 3 kadın hastanelik oldu
AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, dağdan topladıkları mantarlardan hazırladıkları yemekten yedikten sonra rahatsızlanan 3 kadın, hastaneye kaldırıldı.
- DHA
Bozdoğan'da Gülşen Başkan (70), Gülperi Atak (70) ve Fatma Atak (79), dağlık alana mantar toplamaya gitti. Üç kadın, topladıkları mantarlardan yemek hazırlayıp, akşam yedi. Sabaha karşı rahatsızlanan 3 kadın, yakınlarının durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekibi tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 3 kadın, buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kadınların tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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