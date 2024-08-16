İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2024 Cuma / 11 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,6977
  • EURO
    37,0424
  • ALTIN
    2657.47
  • BIST100
    9982.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Dağlık alandaki yangın söndürüldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 07:06 - Güncelleme:
Dağlık alandaki yangın söndürüldü
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Başak Mahallesi Hüseyin Gazi Türbesi yakınlarındaki dağlık alanda yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü.

Yangının çıktığı bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, gazetecilere, "Aldığımız bilgilere göre havai fişek atmışlar. Kişiler belirlenmiş güvenlik güçlerimizce. O havai fişeklerin düşmesiyle mevsim itibarıyla her taraf kuru, bu bölgede bu nedenle yangın başlamış." bilgisini verdi.

Yangından 20 hektarlık bir alanın etkilendiğini belirten Şahin, "Belli bir saatten sonra buranın kapatılması gerekiyor. Yol kenarlarına arabalarını çekiyorlar. Bu saatte piknik yapıyorlar, ateş yakıyorlar." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.