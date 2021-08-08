Bir orman yangını daha! Ekipler seferber oldu: İşte son durum

DHA 8 Ağustos 2021 Pazar 15:52 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 17:58

Muğla Yatağan'ın kırsa Hacıveliler Mahallesi Gökbel Dağı'ndaki ormanlık alanda cuma günü saat 14.00'te başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle komşu il Aydın'ın Çine ilçesine bağlı kırsal Akçaova Mahallesi'ne sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

VALİLİK: 6 YERLEŞİM BİRİMİ TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Muğla'nın Yatağan ilçesinden başlayarak Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınıyla ilgili açıklama yapıldı. Aydın Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangını, Akçaova Mahallesi'nde 3 farklı noktada başladı. Yaklaşık 500 hektar alan zarar gördü. Toplam 38 arazöz ve su tankeri, 29 iş makinesi, 15 itfaiye aracı, 14 TOMA ve 3 helikopter görev yapmaktadır. Ayrıca bölgede yaşayan ve yardımsever vatandaşlarımız da su tankerleri ve traktörlerle özel şirketler ise beton mikserleriyle alana su taşımakta ve yangınla mücadeleye destek vermektedirler.

STK'lar ve AFAD gönüllüsü olarak toplam 119 personel çalışmalarda görev yapmaktadır. Azerbaycan Fevkalade Haller Nazırlığı (FHN) dün 206 personelle çalışmalara katıldı. Bugün ise 50 personel ve 4 itfaiye aracıyla çalışmalarına devam etmektedir. Şu ana kadar yangın bölgesinde toplam bin 262 personel ve 250 araç çalışmalara katıldı.

6 yerleşim birimi tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çine Akçaova'ya gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'nde değerlendirme toplantısı yapmış ve yangın alanında incelemelerde bulunmuşlardır. Yangın devam etmekte olup kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz."

SEFERBER OLDULAR

Vatandaşlardan Mehmet Bozdağ,, Akçaova Mahallesi'nde yaşadığını ve 3 gündür devam eden yangın nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Bölge halkı olarak ellerinden geldiğince ekiplere destekte bulunmaya çalıştıklarını aktaran Bozdağ, "Vatandaşımız sağ olsun hepsi de helikopterler su alsın diye gölete sabaha kadar, bidon ve tankerlerle su taşıdılar. Katkımız olabiliyorsa ne mutlu bize. Yangın cuma başladı 3 gündür bu şekilde su taşıyoruz. Günde 20 defa gidip gelmişimdir. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen sönmedi maalesef." dedi.

Kamyonetiyle su taşıyan Ahmet Özbay ise normalde Marmaris'te yaşadığını ama yakınlarına destek olmak için köye geldiğini vurgulayarak, "Köyümdeki ağaçları kurtarabilmek için ben de gönüllü olarak çalışıyorum, elimden elen bu. Şu anda helikopterler buradan su aldığı için sürekli buraya su takviyesi yapıyoruz. Çünkü başka yerden su gelmiyor, bugün 7 sefer yaptım. Çeşitli yerlerden su taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede 6 Ağustos Cuma günü öğleden sonra yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 500 hektar alan zarar görmüş, 6 mahallenin belirli bölümleri tahliye edilmişti.

Ege Bölgesi ve Antalya orman yangınları riski açısından bugün ve yarın turuncu kategoride... İzmir Valisi de uyardıEge Bölgesi ve Antalya orman yangınları riski açısından bugün ve yarın 'turuncu' kategoride... İzmir Valisi de uyardı

DATÇA'DA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere, Yatağan ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale sürerken, ilçenin Eski Datça mevkisinde orman yangını çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

DALAMAN'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Cafer Mahallesi Kuzmuar mevkiindeki kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Dalaman Havalimanın da karşısında yer alan ormanlık alandan yükselen dumanlar nedeniyle olay yerine ekipler sevk edildi.

Yangına 3 helikopter, 2 uçak ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmasına başlandı.

KÖYCEĞİZ'DEKİ YANGINDA 11'İNCİ GÜN... YAYLADAKİ EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınının 11'nci gününde alevler, Çövenli Yaylası yakınındaki ormanlık araziye ulaşınca burada yaşayanlar evlerinden tahliye edildi.

Köyceğiz'in Yangı Mahallesi'ndeki makilik alanda, 29 Temmuz'da yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları, bugün de sürdü. 2 uçak ve 5 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz, TOMA, orman işçisi ve itfaiye erinin karadan müdahale ettiği yangında, alevler Çövenli Yaylası'ndaki evlerin hemen yanında bulunan ormanlık alana ulaştı. Ekipler, yayla evlerinde yaşayan vatandaşları tahliye etti. Ekiplerin çalışması sürüyor.