26 Mart 2026 Perşembe / 8 Sevval 1447
Güncel

Daltonlar suç örgütüne ülke genelinde operasyon: 358 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 358 şüpheli gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ26 Mart 2026 Perşembe 14:08
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, "2026 yılını 'sokak çeteleriyle' mücadele yılı ilan ediyoruz" şeklindeki açıklamasının ardından Emniyet güçleri sokak çetelerine operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne ve dijital mecralardaki yapılanmalarına ağır bir darbe indirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığınca, sosyal medyadan suç örgütlerini övücü, tetikçi ve silahlı paylaşım yapanlara yönelik ülke genelinde yapılan operasyonda 358 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlar kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

