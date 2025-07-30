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Daltonlar ve Barış Boyun suç örgütüne darbe: Çok sayıda şüpheli gözaltında

İstanbul'da Barış Boyun ve Daltonlar suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 14 zanlı yakalandı.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 13:51 - Güncelleme:
Daltonlar ve Barış Boyun suç örgütüne darbe: Çok sayıda şüpheli gözaltında
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Fatih'te bir restoranın kurşunlanması ile Beykoz ve Bağcılar'daki iş yeri sahiplerinin tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmalarda, "Daltonlar" suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 11 Temmuz'da Fatih'te bir restoranın kurşunlanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 3'ü çocuk yaştaki 10 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri ve telefon incelemeleri sonucu, söz konusu eylemi Daltonlar olarak bilinen suç örgütü yöneticisi Murat Küçükyavuz'un azmettirdiği belirlendi.

İŞ YERİ SAHİPLERİNİN TEHDİT EDİLMESİ

Beykoz'da 19 Temmuz'da ve Bağcılar'da 29 Temmuz'da iş yeri sahiplerinin telefonda tehdit edilmesine yönelik soruşturmada da kendini Daltonlar suç örgütü üyesi olarak tanıtan ve mağdurlardan haraç isteyen bir zanlı tespit edildi.

Şanlıurfa'da olduğu belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BARIŞ BOYUN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

İstanbul'da Barış Boyun suç örgütüne yönelik soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Avcılar'da 23 Temmuz'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, eylemin Barış Boyun suç örgütünün yöneticisi Recep Demir'in talimatıyla gerçekleştirildiği belirlendi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı, eylemde kullanıldığı değerlendirilen 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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