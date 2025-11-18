İSTANBUL 22°C / 15°C
Güncel

Daltonlar'a dört ilde operasyon: Şüpheliler tutuklandı

Kırklareli merkezli 4 ilde 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

18 Kasım 2025 Salı 13:06
Daltonlar'a dört ilde operasyon: Şüpheliler tutuklandı
Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Giresun, Çanakkale, İstanbul ve Kırklareli'nde "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "örgüte üye olmak", "nitelikli yağma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "olası kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "iş yeri kurşunlama", "şantaj", "iftira", "tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım etmek", "uyuşturucu madde ticareti", "tehdit", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçları işlediği tespit edilen "Daltonlar" adlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında örgüt elebaşı ve yöneticilerinin de olduğu 18 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden örgüt elebaşı B.Y'nin 7 ayrı suçtan 3 yıl, örgüt yöneticisi R.D.K'nın çeşitli suçlardan 13 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 24 fişek, tüfek, 8 bıçak, muşta, maske ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

