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Dalyan Kanalı'nda üretilen kefal balığından elde edilen 'havyar' olarak da bilinen balık yumurtaları, İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde sazlıkların, bataklıkların, tuzlu ve tatlı suların yer aldığı Dalyan Kanalı'nda üretilen kefal balığından elde edilen 'havyar' olarak da bilinen balık yumurtaları, İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor.

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Dalyan Kanalı'nda üretilen kefal, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi  (DALKO) entegre tesislerinde çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra yumurtaları  alınıyor. Tel tezgahlarda kurutulan balık yumurtaları tuzlanıp, kurutulup,  mumlandıktan sonra paketlenerek İtalya ve Amerika’ya ihraç ediliyor.
 
Kurutulan balık yumurtalarının bir kısmı da makarna başta olmak üzere  çeşitli yemeklerin üzerine ekilerek kullanılması amacıyla tokmaklarla ezildikten  sonra elekten geçirilerek toz haline getiriliyor.
 
Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, kooperatifin 1971 yılındaki sistemle bugüne kadar  üretim  yapan bir kurum olduğunu, bu yıl itibarıyla entegre tesis haline geldiklerini  ifade etti.
 
Balık işleme bölümünde yumurtaların alınarak, yumurtalık bölümüne  getirildiğini anlatan Yalılı, yumurtaların burada temizlenip, kristal tuzlara  yatırıldığını, bir süre bekletildikten sonra bir kısmının mumlandığını bir  kısmının da mumsuz olarak balık yumurtası haline getirildiğini kaydetti.
 
"BALIK YUMURTASI RAĞBET GÖRÜYOR"
 
 Ülke genelinde mumlanmış balık yumurtasının büyük rağbet gördüğünü  belirten Yalılı, "Kurutulup öğütülen balık yumurtası tozu, özellikle İtalyanların  ve Amerikalıların çok rağbet gösterdiği bir ürün. Bu ürünü özellikle spagettide  ve birçok yemek ürünlerinde kullanıyorlar." dedi.
 
Yalılı, tesislerinde hazırladıkları balık yumurtalarını öğütülmüş ve  kurutulmuş olarak yurt içi pazarına da sunduklarını dile getirdi.
 
Bugüne kadar ihracat belgelerinin olmadığı için bazı firmalar  aracılığıyla ürünü yurt dışına gönderdiklerini anlatan Yalılı, "İhracat belgesini  aldık. Bu ay balık ve balık yumurtasını kendimiz ihraç edeceğiz." ifadelerini  kullandı.
 
Türkiye'de en ucuz balık yumurtasının Dalyan'da satıldığını belirten  Yalılı, ürünün bol olması nedeniyle daha çok kişinin ulaşması için ucuz  sattıklarını kaydetti.
 
Balık yumurtası yapımının zahmetli ve zaman isteyen bir iş olduğunu  vurgulayan Yalılı, "Balık yumurtası çok değerli olmasından ötürü pahalı. Aynı  zamanda yapması çok zahmetli. Önce tuzluyoruz, daha sonra kurutarak satışa hazır  hale getiriyoruz. Ürünün büyük bölümünü İtalya ve Amerika'ya gönderiyoruz." diye  konuştu.
 
Geçen yıl 600 bin ton kefal balığı üretimi yaptıklarını, bundan 15 bin  ton mumlu ve mumsuz balık yumurtası hazırladıklarını belirten Yalılı, ihracata  gönderdiklerini ürünü artırmak için çaba gösterdiklerini kaydetti.
 
Protein ve vitamin bileşimi açısından son derece zengin olan balık  yumurtasını yurt içinde de  ambalajlayarak tüketicilere ulaştırmaya  başladıklarını anlatan Yalılı, özellikle bölgede bunun yoğun ilgi gördüğünü dile  getirdi.
 
Yalılı, doktorların havyar olarak da bilinen balık yumurtasının, insan  sağlığı açısından çok önemli olan omega 3 bileşimini bol miktarda barındırdığını,  A, B ve D vitamini açısından da zengin olduğunu söylediklerine dikkati çekti.
 

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