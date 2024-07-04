Olay, geçen yıl haziran ayında Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Hakkı Özen (60), iddiaya göre sokakta yürürken kızına boşanması için baskı yapan damadı Ali Gürbüz (35) ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşürken, belindeki bıçağı çıkaran İsmail Hakkı Özen, fabrikada işçi olarak çalışan damadını önce boğazından ardından da vücudunun 15 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Gürbüz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cinayet sonrası polisi telefonuyla arayan Özen, "Damadımı öldürdüm. Beni gelip, alın" diyerek ihbarda bulundu. Belirtilen adrese gelen polisler, tost yaparak geçimini sağlayan şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan Özen, tutuklandı. Savcılık soruşturması sonrası hakkında 'Kasten adam öldürmek' suçundan Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Özen'in yargılanmasına başlandı. İddianamede, Özen hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep edilmişti.

"O SUÇU İŞLERKEN 12 KEZ KALP KRİZİ GEÇİRMİŞİM"

Savunmasında, 6 ayrı suçtan kaydı olan damadının dolandırıcılık yaptığını öne süren tutuklu sanık, "Ali, evli bir kadın ile dini nikahla yaşarken kızıma boşanması için baskı yapıp, şiddet uyguluyordu. Ailemize çok zarar verdi. Yaşanacakları tahmin ettiğim için kendisinden sürekli uzak duruyordum. Olay günü sokakta karşılaşınca bana hakaret etti. Çılgına döndüm, kendisini bıçakladım. O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim hakim bey. Kalbime takılan toplam 10 stent ile şu anda yaşıyorum. Ayrıca onu öldürmesem; şu anda sanık olarak karşınıza çıktığım bu salonda müşteki olarak bulunabilirdim. Pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.

KUMA GETİRDİ İDDİASI

Mahkemede ifade veren Ali Gürbüz'ün eşi, evlendikleri günden itibaren eşinin kendine ve 2 çocuğuna da şiddet uyguladığını ve kendisini aldatıp, dini nikah yaptığı kadını 3 çocuğu ile evlerine getirdiğini söyledi. Ali Gürbüz'ün ailesinin avukatı ise sanığın gerçekleri söylemediğini iddia edip, İsmail Hakkı Özen'in cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.