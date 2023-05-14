İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2023 Pazar / 24 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5711
  • EURO
    21,2637
  • ALTIN
    1265.12
  • BIST100
    4795.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Damperi açık kalan tır EDS kamera platformuna çarptı
Güncel

Damperi açık kalan tır EDS kamera platformuna çarptı

İstanbul Tuzla'da E-5 Karayolu'nda şoförünün damperini açık unuttuğu tır EDS kamera platformuna çarparak devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

IHA14 Mayıs 2023 Pazar 07:38 - Güncelleme:
Damperi açık kalan tır EDS kamera platformuna çarptı
ABONE OL

Kaza 03.30 sıralarında E-5 Karayolu Şifa Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 41 BK 668 plakalı tır sürücüsünün damperini açık unutması nedeniyle yoldaki EDS (Elektronik Denetim Sistemi) kameralarının bağlı olduğu platformuna çarparak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü hafif yaralanan sürücü Cemil Aslan yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle E-5 Ankara istikametinde yoğunluk oluştu.

Vinç yardımıyla devrilen tırın düzeltilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.