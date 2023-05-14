Damperi açık kalan tır EDS kamera platformuna çarptı

Kaza 03.30 sıralarında E-5 Karayolu Şifa Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 41 BK 668 plakalı tır sürücüsünün damperini açık unutması nedeniyle yoldaki EDS (Elektronik Denetim Sistemi) kameralarının bağlı olduğu platformuna çarparak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü hafif yaralanan sürücü Cemil Aslan yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle E-5 Ankara istikametinde yoğunluk oluştu.
Vinç yardımıyla devrilen tırın düzeltilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.