Daniel Sturridge İstanbul'da
Trabzonspor'un uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi.
Bordo-mavili ekibin prensip anlaşmasına vardığı Daniel Sturridge'in, kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
SÖZLEŞME EN AZ 3 YILLIK OLACAK
İngiliz golcü Sturridge'e, senelik 2 milyon Euro maaş verilecek. Bu rakamın, oynadığı maç ve attığı gol sayısı gibi çeşitli bonuslarla 3 milyon Euro'ya kadar çıkabilecek.
Trabzonspor, ayrıca İngiliz futbolcuya 1.5 milyon euro imza parası ödeyecek. Golcü futbolcunun bordo mavili ekiple en az 3 senelik sözleşme imzalayacak.
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