28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,664
  • 6,2799
  • 271.003
  • 95286.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Daniel Sturridge İstanbul'da

Trabzonspor'un uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bordo-mavili ekibin prensip anlaşmasına vardığı Daniel Sturridge'in, kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

SÖZLEŞME EN AZ 3 YILLIK OLACAK

İngiliz golcü Sturridge'e, senelik 2 milyon Euro maaş verilecek. Bu rakamın, oynadığı maç ve attığı gol sayısı gibi çeşitli bonuslarla 3 milyon Euro'ya kadar çıkabilecek.

Trabzonspor, ayrıca İngiliz futbolcuya 1.5 milyon euro imza parası ödeyecek. Golcü futbolcunun bordo mavili ekiple en az 3 senelik sözleşme imzalayacak.

İşte Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun´un son konuşması

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Macron: İdlib'de ateşkesin sağlanması gerekiyor

Macron: İdlib'de ateşkesin sağlanması gerekiyor

Başkan Erdoğan, Haluk Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı

Başkan Erdoğan, Haluk Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı

Esed rejimi ve Rus saldırılarında İdlib'de 6 sivil yaşamını yitirdi

Esed rejimi ve Rus saldırılarında İdlib'de 6 sivil yaşamını yitirdi

'Türkiye'nin Venezuela'yla ilişkileri karşılıklı çıkarlara dayanmaktadır'

'Türkiye'nin Venezuela'yla ilişkileri karşılıklı çıkarlara dayanmaktadır'

Mahir Ünal’dan Gül ve Davutoğlu’na tepki

Mahir Ünal’dan Gül ve Davutoğlu’na tepki

Kıran Operasyonu ile teröre ağır darbe

Kıran Operasyonu ile teröre ağır darbe

Çin uçakları Japonya gemilerini hedef olarak kullanıyor

Çin uçakları Japonya gemilerini hedef olarak kullanıyor

Orman yangını iki mahalleye yaklaştı

Orman yangını iki mahalleye yaklaştı
 

POPÜLER HABERLER

İşte Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun´un son konuşması

İşte Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun´un son konuşması

Gözler Meclis'te! İşte emekliye ek zam müjdesinin tüm detayları...

Gözler Meclis'te! İşte emekliye ek zam müjdesinin tüm detayları...

Evinin bahçesinde tam 50 adet var! Görenler şaşırıyor...

Evinin bahçesinde tam 50 adet var! Görenler şaşırıyor...

Bir yanı okyanus bir yanı çöl...

Bir yanı okyanus bir yanı çöl...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA