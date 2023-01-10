Danışmanın Türk bayrağını kaldırmasına sessiz kalan Kılıçdaroğlu TSK'yı hedef aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasilerde siyasi partiler kapatılmaz. O nedenle partileri kapatıp hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz doğru da bulmuyoruz" diyerek HDP'ye desteğini yineledi.

SKANDAL SÖZLERE İMZA ATTI

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında ise şanlı ordumuzun komutanları için skandal sözler sarfetti.

Kılıçdaroğlu, "Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsınız elinizde bol yıldızlı, apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Onun için komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak" diye konuştu.