Danıştay üyeliklerine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

<p> Resmi Gazete'deki HSK Genel Kurulu kararına göre, Konya Bölge İdare Mahkemesi (BİM) Daire Başkanı Ali Özgür, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Hamdi Şenler ile Danıştay Tetkik Hakimi Munise Kabakulak, Danıştay üyeliklerine seçildi.</p>
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