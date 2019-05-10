Danıştay: Yargılamanın makul sürede sonuçlandırılamaması yargıya olan güveni olumsuz etkilemektedir
Danıştay Başkanı Güngör: 'Yargılamanın makul sürede sonuçlandırılamaması yargıya olan güveni olumsuz etkilemektedir.'
- AA
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör: "Yargı kararlarına eleştiri getirilirken, yargı ve yargıçlar idarenin yandaşı ya da idarenin faaliyetlerine sürekli engel çıkaran bir güç gibi değerlendirilmemelidir."
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