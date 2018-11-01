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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı

HSK Genel Kurulu, boş bulunan Danıştay üyeliklerine, Konya BİM Daire Başkanı Ali Özgür, Ankara 14. İdare Mahkemesi Başkanı Hamdi Şenler ile Danıştay Tetkik Hakimi Munise Kabakulak'ı seçti.

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Alınan bilgiye göre, HSK Genel Kurulunca, Konya Bölge İdare Mahkemesi (BİM) Daire Başkanı Ali Özgür, Ankara 14. İdare Mahkemesi Başkanı Hamdi Şenler ile Danıştay Tetkik Hakimi Munise Kabakulak, Danıştayın yeni üyeleri olarak seçildi.
 
Danıştayda boş bulunan bir üyelik için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim yapılacak. 

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