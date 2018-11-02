Dans eden sürücü ehliyetini raporla geri alabilecek

Alınan bilgiye göre, hareket halindeki hafif ticari aracının kapısını açıp ayağa kalkarak müzik eşliğinde dans eden sürücünün cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerinin sosyal medyada ve televizyon kanallarında yayınlanmasının ardından polis harekete geçti. Görüntülerde arkasına dönüp tek eliyle direksiyonu kontrol etmeye çalışarak dans edip trafiği tehlikeye düşüren sürücünün İslam Sönmez olduğu belirlendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Sönmez'e Karayolları Trafik Kanunu'na göre tehlikeli şerit değiştirmekten bin 2 TL, emniyet kemeri takmamaktan 108 TL para cezası verilerek ehliyetine el konuldu. Ayrıca Sönmez, Türk Ceza Kanunu'na göre trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sönmez'in el konulan ehliyetini alabilmek için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 45. maddesince bir hastaneye gidip sağlam raporu alması gerektiği belirtildi.