Olay, Yalova Fatih Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir spor merkezinde dans eğitmenliği yapan Gülcan Işık'tan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Gülcan Işık'ın yalnız yaşadığı evine geldi ancak kapıyı açan olmadı. Durum üzerine kapıya kırarak içeriye giren polis, Işık'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Gülcan Işık'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Işık'ın ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.