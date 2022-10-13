Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV'de soruları cevapladı.

Türkiye Aile Destek Programı ile ne tür yenilikler yapıldı?

'Biz sosyal yardımlarının, sadece yoksullukla tanımlanmaması gerektiğinin kanaatindeyiz. Aile Destek Programı'mız bu kapsamda, sadece kanunda tanımlananlarla değil genişletilerek devam etmesini istiyoruz'

Sadece rakamsal değişiklikler mi söz konusu, sosyal yardımlara ilişkin temel yaklaşımda da yenilik var mı?

'Kapsamı nasıl genişlettik. Normal şartlarda bordrolu çalışanları desteklenmesi mümkün değildi. Emeklilerin dul ve yetimlerini bu kapsama dahil ettik. Dolayısıyla kapsam da miktarlar da oldukça genişletildi. Ayrıca fatura ödeme destekleri de sağladık'

AYLIK BİN 250 LİRAYA KADAR DESTEK

Türkiye Aile Destek Programı'nda ödemeler ne kadar sürecek?

'Bu yardımların bir kısmı sürelidir, bir kısmı da süresizdir. Türkiye Aile Destek Programı birer yıllık dönemlerle program. Bir yılın sonunda duruma tekrar bakıp, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aylık 850 ila bin 205 lira arasında destek veriyoruz'

'EKİM AYI DESTEK ÖDEMELERİ BU HAFTA YAPILACAK'

Ekim ayı ödemeleri ne zaman yapılacak?

'Başlıyoruz, bu hafta itibariyle hesaplara yatırılacak'

Çocuklar konusunda bir destek de anaokulu için yürürlükte. Anaokulu destek ödemeleri başladı mı ve yararlanma koşulları nedir?

'İlk ödemeyi bu hafta yapacağız. Sadece vatandaşlarımızın çocuklarını okula kaydettirmeli yeterli. Biz çocuklarımız için ödemeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na yapacağız'