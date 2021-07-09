Darbe girişimi sırasında TRT ile Digiturk'ün işgali davası ertelendi

AA 9 Temmuz 2021 Cuma 15:14 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 15:14

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, 33 sanık ile avukatları katılırken, bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanlığı avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, bazı sanık avukatları savunma yaptı ve dava ile ilgili taleplerde bulundu.

Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmaya gelmeyen tanıkların zorla getirilmelerine hükmetti.

Sanıklar hakkında ankesör analiz raporu düzenlenmesi halinde ardışık arandıkları sabit hatlara ilişkin HTS kayıtlarının İstanbul TEM Şube Müdürlüğünden istenilmesine hükmeden mahkeme, HTS kayıtları ile ankesör büfe analiz raporundaki aramaların örtüşüp örtüşmediği ve örgütsel şifreleme yöntemi kullanılıp kullanılmadığı hususunda bilirkişi incelemesinin yaptırılmasına karar verdi.

Mahkeme, duruşmanın 5-6-7 Ekim'de Silivri'de yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- DAVA GEÇMİŞİ

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinin 19 Ocak 2018'de sanıklar hakkında verdiği karar, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulunarak, temyiz üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine gitmişti.

Daire, eski albay Hamdi Acar, eski binbaşı Ali Akkaş ve eski yüzbaşı Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 20 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları ile 35 sanık hakkındaki beraat hükmünü onamıştı.

Daire, eski binbaşı Akkaş'a, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen hapis cezasını da uygun bulmuştu.

Olay tarihinde askeri öğrenci olan 37 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen mahkumiyet hükümlerini bozan Daire, bu sanıkların eyleminin "Anayasa'yı ihlal suçuna yardımı" oluşturacağına hükmetmişti.

Daire, müebbet hapis cezası alan eski astsubay Mehmet Rauf Çağmar'a verilen cezayı da bozmuştu.

Çağmar'ın erlere yönelik, "Sakın kimseye ateş etmeyin, çok büyük dalavere dönüyor, haberimiz yok. Bir oyun içerisindeyiz. Kimseye bir şey yapmayın, vatandaşa ateş etmeyin." şeklinde beyanlarda bulunduğu ifade edilen bozma gerekçesinde, darbeye teşebbüs fillinin icrai hareketleri devam ederken emrindeki askerlere verdiği talimatları da dikkate alınarak, Çağmar hakkında, Türk Ceza Kanununun 36 ve 41'inci maddesindeki "gönüllü vazgeçme" hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması gerektiği kaydedilmişti.