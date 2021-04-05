Darbe imalı bildiri soruşturmasında üç kritik soru

DHA 05 Nisan 2021 Pazartesi 12:48 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 13:04

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüpheliye 3 gün içinde Emniyet'e müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.

Soruşturma kapsamında bildiride imzası bulunan emekli amirallere yöneltilecek üç kritik soruya DHA muhabiri ulaştı.

Emekli amirallere, bildirinin hazırlanma sürecinden, yayınlanan son içeriğinden, yayınlanacağı tarihten ve saatten haberdar olup olmadıkları sorulacak.

- 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddesinde yazılı "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan re'sen açılan soruşturmada Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise 3 gün içerisinde emniyete gelmeleri için tebligat yapıldı.

Darbe imalı bildiriyle ilgili kritik gelişme: Gözaltına alındılar

Yargıtay'dan darbe imalı bildiriyle ilgili açıklama