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FETÖ'cü darbeciden motivasyon notu çıktı

FETÖ'nün darbe girişiminde Jandarma Beştepe Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davanın sanığı eski yarbay Cemal İyigün'ün cezaevine götürülürken yapılan üst aramasında, motivasyon notu ele geçirildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahında polisle çatıştığı tespit edilen sanık eski yarbay Cemal İyigün'ün cezaevine götürülürken yapılan üst aramasında "Çok zayıfladığını duydum. Sen bize lazımsın, kendini yeni görevlere hazırla, yapacak çok işimiz var." yazılı motivasyon notu çıktı.
 
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili davanın sanığı Cemal İyigün'ün duruşmanın ardından cezaevine götürülürken infaz koruma memurları tarafından yapılan üst aramasında, savunma metniyle ilgisi olmayan not bulundu.
 
"SEN BİZE LAZIMSIN, KENDİNİ YENİ GÖREVLERE HAZIRLA"
 
Cezaevi yönetimi, İyigün'ün üzerinde ele geçirilen "Çok zayıfladığını duydum. Sen bize lazımsın, kendini yeni görevlere hazırla, yapacak çok işimiz var." ifadelerinin yer aldığı not hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
 
Başsavcılığın talimatıyla ifadesi alınan İyigün, bahse konu notu kendisinin yazmadığını ayrıca bu notun birileri tarafından kendisine verilmediğini ileri sürerek bir karışıklılık olabileceğini savundu.
 
Darbe sanığı FETÖ'cülerin cezaevinde birbirlerini motive etmeye yönelik haberleştiklerini gözler önüne seren notta, şu ifadeler yer alıyor: "Sevgili dostum, saygı ve hürmetle selamlarımı sunarım. Hemen hemen her gün kulaklarını çınlatıyorum. Benimle ilgili haberleri alıyorsundur. Sabır ve dua ile yaşamaya devam ediyoruz. Sevdiklerimizin hasretini çekiyoruz. Birçok kişiyle duruşmalara geliş gidişlerde bir şekilde karşılaştık, hasret giderdik. Seninle karşılaşmak nasip olmadı. İnşallah en kısa zamanda çıkar, dışarıda görüşürüz. Bizim mahkemeyi takip ediyorsundur, daha sürecek gibi. Kendine iyi bak, sağlığına dikkat et. Çok zayıfladığını duydum. Sen bize lazımsın. Kendini yeni görevlere hazırla. Yapacak çok işimiz var."

FEZLEKE HAZIRLANDI

Soruşturma sonucunda Başsavcılık, İyigün'ün üzerinde bulunan notun cezaevindeki örgüt mensuplarının moralini yüksek tutmak, motivasyonlarını artırmak ve örgütün çözülmesini engellemek amacıyla yazıldığını belirleyerek şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan fezleke hazırladı.
 
Fezlekede, İyigün'ün örgütün amacını benimseyip hiyerarşik yapısına dahil olarak bu suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olarak kendi iradesini örgüt iradesine terk ettiği belirtildi.
 
İyigün'ün üzerinde ele geçirilen notta, "Kendine iyi bak, sağlığına dikkat et. Çok zayıfladığını duydum. Sen bize lazımsın. Kendini yeni görevlere hazırla. Yapacak çok işimiz var." ifadeleri de örgütteki kırılmayı ve çözülmeyi önlemek, ceza infaz kurumlarında bulunan örgüt mensuplarının moral ve motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla kaleme alındığı vurgulandı.
 
DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA POLİSLERLE ÇATIŞMIŞTI
 
 
Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe Karargahındaki eylemlerle ilgili iddianamede, İyigün hakkında şu tespite yer verildi: "Şüphelinin nizamiyeden girmek isteyen darbe teşebbüsünde bulunan personeli isimlerine göre kontrollü bir şekilde içeriye aldırttığı, şüphelinin Süleyman Karca, Özkan Yılmaz, Yasin Özdemir, Harun Işık ve Mehmet Akif Şeker ile ortak hareket ettiği ve bu kişilere talimat verdiği, elinde MP-5 makineli tabanca olduğu, zaman zaman toplantı salonuna gelerek rehineleri kontrol ettiği, sabah saatlerinde meydana gelen yasa dışı faaliyetleri engellemeye çalışan kolluk kuvvetleri ile silahlı çatışmaya girdiği anlaşılmıştır." 

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