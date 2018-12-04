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Darbe sanığının 'duruşmayı uzatma' girişimi engellendi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 152 kişinin yargılandığı davada, eski albay Arslan'ın reddi hakim talebi, 'duruşmayı uzatma'ya yönelik olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.
 
17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbe girişimi sırasında nöbet kulübelerindeki askerlere, kışlaya gelmeleri halinde sivil halk ve polislere ateş etme emri verdiği belirtilen eski albay Hakan Cafer Arslan mahkeme heyeti için "reddi hakim" talebinde bulundu.
 
Bunun üzerine, Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, talebe ilişkin görüşünü açıklaması için duruşma savcısına söz verdi.
 
Savcı, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle sanığın talebinin kabul edilmemesi yönünde değerlendirmesini sundu.
 
Savcının beyanının ardından kararını açıklayan Başkan Dik, "duruşmayı uzatma"ya yönelik olduğu gerekçesiyle "reddi hakim" talebinin kabul edilmediğini açıkladı. Başkan Dik, sanığın karara yönelik itirazı 7 gün içerisinde 18. Ağır Ceza Mahkemesine yapabileceğini bildirdi.
 
Duruşma devam ediyor.

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