CHP Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu sızdırılan "darbe "videosunun ardından ilk kez bir araya gelirken toplantıda sert tartışmalar yaşandı.

Toplantıda yaşanan tartışmaları sosyal medya hesabından paylaşan Gazeteci Yazar Yalçın Bayer, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geldiğini söyledi.

İMAMOĞLU: YEREL SEÇİMLERDE BEN YOKUM



Bayer, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum" dediğini paylaştı.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile İmamoğlu'nun da tartıştığını da aktaran Bayer, şunları söyledi:

"Bugün CHP Belediye Başkanları toplantısında konuşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum" demiş, bunun üzerine Ahmet Akın, İmamoğlu'na "Konuşmanızı toparlayın" dediğinde, "toparlayamam, dinleyeceksin" karşılığını vermiş. Olmuyor, ayıp."

BÜLENT KERİMOĞLU: CHP'YE YAZIK



"CHP belediye başkanları toplantısında bir vaka daha. İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile sert bir şekilde tartışmışlar. "Sende parti ruhu yok, daha sen yenisin" demiş, Kerimoğlu. CHP'ye yazık, büyük abiler duruma hemen müdahale etmeli..."