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Darbeci 3 general tutuklanarak cezaevine gönderildi

28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen hükümlülerden dönemin MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç, dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol, dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı ve Başbakan Askeri Başdanışmanı emekli Tümgeneral Kenan Deniz ile emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi cezaevine gönderilirken, 2'sinin infaz işlemleri sürüyor.

AA20 Ağustos 2021 Cuma 16:09 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 16:30
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama kararı sonrasında kentte ikamet ettikleri belirlenen hükümlüleri gözaltına almak için adreslerine gitti.

Ekipler, dönemin MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç'ı Fenerbahçe Orduevi'nde, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol ve dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı ve Başbakan Askeri Başdanışmanı emekli Tümgeneral Kenan Deniz'i ikametlerinde gözaltına aldı.

Hükümlüler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Karar kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğünce aranan dönemin Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral Çetin Saner ise Silivri'de polise teslim oldu. Saner, sağlık kontrolünün ardından Silivri Adliyesi'ne götürüldü.

Öte yandan emekli Tuğgeneral İdris Koralp de Bakırköy Adliyesi'ne gelerek teslim oldu.

- 4 kişi cezaevine gönderildi

Hükümlü Ahmet Çörekçi (89), sağlık kontrolünün ardından getirildiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde, Kovid-19 salgını şartları ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları gerekçesiyle kapalı otoparkta polis aracında bekletildi. Ahmet Çörekçi'nin işlemleri infaz savcılığınca dosya üzerinden yürütüldü. Daha sonra hüküm yüzüne okunan Çörekçi, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

İlhan Kılıç (85), Aydan Erol (81) ve Kenan Deniz (73), Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde haklarındaki hüküm yüzlerine okunmasının ardından Silivri Cezaevi'ne götürüldü.

İdris Koralp'in Bakırköy Adliyesi'nde, Çetin Saner'in de Silivri Adliyesi'ndeki işlemleri sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.

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