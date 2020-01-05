Darbeci Hafter milislerinin saldırıları, Trablus'un işlek mahallelerini ''hayalet kasabalara'' çevirdi

AA 05.01.2020 12:00 - Güncelleme: 05.01.2020 12:02

Türkiye ve Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan askeri iş birliği mutabakatının imzalanmasının ardından, ülkenin doğusundaki milis lideri Halife Hafter'in başkente 10 aydır devam eden saldırılarının şiddeti arttı. Bu saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin de sayısı yükseldi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre, son dönemde onlarca sivil hayatını kaybetti, en az 40 sivil yaralandı.

Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında sivillerin çoğu evini terk etmek zorunda kaldı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin açıkladığı rakamlara göre, yaklaşık 350 bin Libyalı çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edildi.

- SESSİZLİĞİ SADECE PATLAMALAR BOZUYOR

AA ekibi, başkent merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Ayn Zara Mahallesi'nde, Hafter milislerinin yol açtığı yıkımı görüntüledi.

Başkentin en işlek mahalleleri arasındaki Ayn Zara, Hafter milislerinin saldırılarının ardından "hayalet kasaba" görüntüsüne büründü. Bölge çevresinde çıkan çatışmalardan gelen patlama sesleri, mahalledeki sessizliği bozan tek unsur olarak öne çıkıyor.

Mahalledeki dükkanların yanı sıra okul, cami ve sağlık ocağı gibi kamu binalarının da Hafter milislerinin saldırılarında büyük yıkıma uğradığı göze çarpıyor.

Eşyalarının büyük bir kısmını bırakarak kaçan sivillerin, hedef haline gelen araçlarını da bırakmak zorunda kaldığı görülüyor.

- "LİBYA HALKI, BİR AN ÖNCE MÜDAHALE ETMENİZİ İSTİYOR"

Hafter milislerinin başkentin dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı'na 2 gündür rastgele top ve füze atışında da birçok sivil yerleşim yeri zarar gördü.

Mitiga Havalimanı'na yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Şürfet el-Mellaha bölgesi sakini Dr. Cuma Bilosman'ın (70) evi de bunlardan biri.

İki katlı evinin arka bahçesine düşen top mermisi, evin giriş katında büyük hasara neden oldu. Top mermisi, düştüğü toprak yerde oyuk ve etrafa saçılan şarapneller de duvarlarda büyük izler açtı.

Hane halkı, saldırıda 8 kişinin yaşadığı evde hasar dışında bir kaybın yaşanmadığı için şükrettiklerini belirtiyor.

Bilosman, AA muhabirine, Hafter milislerinin saldırısında vurulan evini terk etmek zorunda kaldığını belirterek "Muhteris Hafter, iktidarı ele geçirmek için her şeyi yapmaya hazır. Ben ve hane halkından 5 kişi doktoruz. Ben sivilim. Bu bombalama nedir ve ne için? Sonucunda ne elde edecek?" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilen tezkere kararına değinen Bilosman, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Zamanında geldi fakat ondan artık daha fazla geç kalmamasını istiyoruz. Bizler sivilleriz, bize zulüm uygulanıyor. Libya halkı ve buradaki insanlar, sizden bir an önce müdahale etmenizi istiyor. Bu görüntüleri değiştirmesini bekliyoruz. Bunu yapabilecek gücünüz olduğuna inanıyoruz."

- "TÜRKİYE'YE BİZİM YANIMIZDA DURDUKLARI İÇİN KALPTEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Aynı evin sakini emekli pilot Ahmet Osman (57), evlerinin vurulmasının ardından akrabalarına sığındıklarını anlattı.

BM ve uluslararası topluma tepki gösteren Osman, "BM'nin siviller için hiçbir şey yapmadığını bizzat gördük. Hafter'e ve arkasında olanlara karşı bize Allah yeter." dedi.

Türk askerinin Libya'ya gelişine ilişkin kabul edilen tezkere kararıyla ilgili Türk halkına mesaj gönderen Osman, "Türkiye'ye, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı'na bizim yanımızda durdukları için kalpten teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- TRABLUS'TAKİ ASKERİ BİR OKULA HAVA BOMBARDIMANI DÜZENLENMİŞTİ

Darbeci asker Halife Hafter'e bağlı savaş uçakları, dün gece başkent Trablus'taki askeri bir okula, öğrencilerin yatış saati öncesinde bahçede toplandığı sırada hava bombardımanı düzenlemişti.

Saldırısı sonucu çoğunluğu genç öğrencilerden oluşan 30 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Libya'nın başkenti Trablus, 10 aydır Halife Hafter milislerinin saldırısı altında yaşıyor.

TBMM'de kabul edilen Libya'ya asker gönderme tezkeresinin ardından başkentte Türk ordusunun, Hafter milislerinin saldırılarını durduracağına ilişkin büyük bir beklenti var.