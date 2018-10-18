Darbeci komutandan 'Ez bunları' talimatı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde uzman çavuş rütbesiyle Zırhlı Birlikler'de görev yapan tanık G.S, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla beyanda bulundu.

G.S, 1. Tank Taburunda şoför olarak görev yaptığını belirterek, 15 Temmuz'da bölük astsubayı Ahmet Özdemir'in, WhatsApp grubuna attığı mesaiye gelinmesiyle ilgili mesaj üzerine 23.30 sularında kışlaya giriş yaptığını söyledi.

Gittiğinde tankların cephaneliğe götürülmüş olduğunu anlatan G.S, tulumunu giydikten sonra verilen emir doğrultusunda diğer personelle cephaneliğe geçtiğini bildirdi.

G.S, mesaiye giderken kalkışmadan haberi olduğunu ancak neden çağrıldıklarını bilmediğini ifade etti.

Cephanelik bölgesinde tankların yanaştırılmış halde durduğunu anlatan G.S, Üsteğmen Ahmet Özer ve ismini hatırlayamadığı bir üsteğmenin, bölük komutanı Yüzbaşı Ayhan Şen ile tankların dışarı çıkarılması hususunu telefonla görüştüğünü aktardı.

"Şen de komutanlarımıza hiçbir şekilde tankları cephanelik dışına çıkarmamamız gerektiği hususunda uyardı. Orada bulunan rütbeli bir şahıs tanklar dışarı çıkmayınca 'Biz kimin askerisiniz, kime hizmet ediyorsunuz?' diye bizim komutanlarımıza söyledi." ifadesini kullanın G.S, bu kişinin tankların sürekli hareket etmesini istediğini belirtti.

G.S, diğer uzman çavuşlarla tankların önüne geçtiklerini ve hayatları pahasına ayrılmadıklarını ifade ederek, bu rütbelinin emri üzerine kursiyer teğmen olduğunu sandığı bir kişinin ilk tanka bindiğini anlattı.

"Ez bunları"

O rütbelinin teğmene "Ez bunları" diye komut verdiğini anlatan G.S, tankın önünden çekilmediklerini bildirdi.

G.S, tank birkaç manevra yaptıktan sonra kendi isteğiyle içinden çıkan teğmenin "Ben bunları ezemem." dediğini dile getirdi.

Bir ara bir silah sesi duyduklarını anlatan G.S, bölgede bir süre daha bekledikten sonra tankları garaja götürdüklerini dile getirdi.

Duruşmaya tanık beyanlarının ardından öğle arası verildi.