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Yunan basınından Hafter iddiası! Pes ediyor

Yunan basınında darbeci Hafter'in Macron ve Merkel'le yapacağı görüşmesinin ardından birkaç gün içinde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile barış antlaşmasını imzalayacağı iddia edildi.

Star.com.tr12 Mart 2020 Perşembe 16:12 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 16:23
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Darbeci Hafter'in Macron ve Merkel'le yapacağı görüşme sonrası Libya'da ateşkes yapılacağı iddia edildi. Kathimerini gazetesinde Vasilis Nedos imzası ile yer alan makalede ateşkes iddiası bir Fransız yetkiliye dayandırıldı. Görüşmeler sonrası birkaç gün içinde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile darbeci Hafter arasında barış antlaşmasının imzalanabileceği iddia edildi.

Nedos, makalesinde Alman hükümet sözcüsü Merkel'in Hafter'e libya'da sorunların mutlaka siyaset yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade ettiğini aktardı.

Atina'nın Avrupa Birliği ortakları ile Libya'ya yönelik silah ambargosunu izlemek için yapılacak yeni deniz-hava Harekatı hakkında görüşmelerini sürdürdüğünü ifade eden Nedos, "23 Mart 2020'den sonra icra edilecek harekatın kod adını "İrene" olacağı ve "Sofya" isimli hareket ile yer değiştireceği söyleniyor. Bu konu hakkında son düzenlemeler yapılıyor. Harekat esas olarak Libya'nın Doğu kıyısına yapılacak ve Libya sahil güvenlik birimleri de harekata katılacak. Harekatta insan ticareti ile mücadele ve petrol kaçakçılığı önleme eğitimleri de verilecek. Atina'nın Girit'in güneyindeki Yunan arama kurtarma alanının bir bölümünü söz konusu harekata dahil etme girişimleri üzerine Avrupa Birliği siyasi ve güvenlik komitesindeki görüşmeler de sürüyor." söyledi.

Nedos, ayrıca Atina'nın Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma ile çizilen deniz bölgesinde, Avrupa Birliği'nin düzenleyeceği harekata hem hava hem de deniz unsurlarıyla katılmak için yoğun çaba harcadığını ifade etti.

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