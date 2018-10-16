Darbeci üsteğmen askeri araca mühimmat yükletmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davada, tanık ifadeleri alındı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen uzman çavuş O.Ö, darbe girişiminin olduğu tarihte Zırhlı Birlikler Eğitim Destek Taburu'nda idari işler bölümünde görevli olduğunu belirtti.

Tanık O.Ö, saat 21.00-22.00 civarı bölük astsubayı başçavuş Ahmet Özdemir'in whatsapp grubuna attığı mesajla mesai olduğu bilgisini paylaştığını ifade ederek, bunun üzerine çalıştığı birliğe saat 22.00 gibi gittiğini kaydetti.

Garajlar bölgesine çıktığını, burada Ahmet Özdemir ile yüzbaşı Ayhan Şen'i yan yana gördüğünü dile getiren O.Ö, mesaiye gelenleri teyit etmesi için emir verildiğini, eline kağıt kalem alıp gelenleri yazdığını bildirdi.

O.Ö, Ahmet Özdemir'in daha sonra uzman çavuş Yener Özçelik ile kendisine garajlar bölgesinin arkasında nöbet tutma emri verdiğini belirterek, sabaha kadar orada beklediklerini söyledi.

Mahkeme başkanının soruları üzerine, o gece eşinden başka kimseyle telefonla görüşmediğini, onun da bir karışıklık olduğundan bahsettiğini anlatan O.Ö, darbe girişiminden ertesi gün haberdar olduğunu iddia etti.

Er, üsteğmenin şoförlüğünü yapmayı reddetmiş

Daha sonra Zırhlı Birlikler'de o dönem vatani görevini yapan er V.K. de SEGBİS vasıtasıyla beyanda bulundu.

V.K, bölük komutanı yüzbaşı Bayram Sakarya'nın şoförlüğünü yaptığını, tabur komutanının ise yarbay Fatih Çubukçu olduğunu ifade ederek, akşam istirahatteyken çağrıldığını ve Öztürk Gür üsteğmenin emri üzerine aracı bölük önüne çektiğini anlattı.

Nöbetçi olmamasına rağmen orada bulunan Gür'ü beklediği sırada, komutanın telefonla görüştüğünü ve konuştuğu kişiye sivil kıyafetli olduğunu söylediğini aktaran V.K, Gür'ün binaya girip askeri kıyafetlerini giydikten sonra geri geldiğini belirtti.

Onu beklediği sırada nöbetçi odasındaki televizyonda İstanbul'da askerlerin köprüyü kapattığını gördüğünü ve bir şeyler olduğunu anladığını belirten V.K, bunun üzerine üsteğmen Gür'e aracı sürmeyeceğini söylediğini kaydetti.

V.K, Gür'ün bunun üzerine araca binip gittiğini ifade ederek, bir süre sonra yanında bir teğmenle dönüp bölükteki bütün içecekleri istediğini, bunun üzerine oradaki erlerin içecekleri poşetle araca koyduğunu kaydetti.

Bu sırada üsteğmen Gür ile aracın yanında beklediğini ve ona ne olduğunu sorduğunu belirten V.K, onun da "Darbeyi de gördünüz. Devlet bitti, Tayyip gitti, asker geldi." dediğini kaydetti.

Aracı mühimmat yüklü bulmuş

Gür'ün daha sonra da araca binip ayrıldığını anlatan V.K, dinlenmek için koğuşa çıktığını ve sabaha doğru da çağrıldığını ifade etti. Kullandığı aracın alınacağının bildirildiğini, bunun üzerine cephanelik bölgesinde yolu kapatmış şekilde duran aracın yanına gittiklerini ifade eden V.K, arkasında muhtemelen MG3 silahı mühimmat sandıkları bulunan aracı alıp döndüklerini kaydetti.

V.K, sabah saatlerinde yanına gelen Öztürk Gür'ün ise "Akşama ilişkin hiçbir şey hatırlamıyorsun, beni görmediniz, benden haberiniz yok." şeklinde konuştuğunu belirtti.