Darbeci üsteğmenden 'içeri girmeye çalışırlarsa vururuz' tehdidi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahındaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salondaki duruşmada, darbeciler tarafından alıkonulan Jandarma Mühendis Üsteğmen Mustafa Aygül, müşteki sıfatıyla 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

Olay tarihinde evinde bulunduğu sırada kendisini arayan Teğmen Oğuz Sezgin'in sistemlerde arıza olduğunu söylediğini aktaran Aygül, bunun üzerine karargaha gitmeye karar verdiğini ifade etti.

Nizamiyeye geldiğinde kapıdaki görevlilerin kendisini beklettiğini anlatan Aygül, "Nizamiyedeki askerler 'Dur kim bizden kim bizden değil bilmiyoruz' dedi. İlk başta geçişime izin verilmedi ama başkalarına izin verildi. Sistem odası arızası için geldiğimi söyleyince içeri aldılar. İçeri girdiğim esnada aynı askerler, 'Sen gerçekten nereye geldiğini biliyor musun?' diye ikaz ettiler. Ben de 'İki yıldır geldiğim iş yerime geldim' karşılığını verdim." diye konuştu.

Karargahta karşılaştığı Bünyamin Tekin'den sıkıyönetim ilan edildiği bilgisini aldığını, bu duruma anlam veremediğini dile getiren Aygül, karargahın haberleşme sistemlerini kontrol ettiğini ancak bağlantıların kesildiğini gördüğünü kaydetti.

Aygül, gelişmeler hakkında bilgi almak için televizyonu açtığı sırada silahlı bir şekilde Bilgi Sistem Sunucu Odasına giren sanık eski yüzbaşı Erkan Demir'in Orgeneral Sükan Toplantı Salonuna gitmesini istediğini ifade etti.

Söz konusu salona geldiğinde alıkonulduğunu aktaran Aygül, rehinelerin başında bekleyen sanık eski yüzbaşı Ramazan Karabulut'un, "Kafasını çevireni vururum" dediğini anlattı.

İlerleyen saatlerde dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ve korumalarının da darbeciler tarafından alıkonularak aynı salona getirildiğini belirten Aygül, sanık eski üsteğmen Metin Yağcı'nın "Uzun, halkı sokağa çağırmış, içeri girmeye çalışırlarsa vururuz" dediğini aktardı.

Bu ifadeden sonra darbe girişimi yapıldığını anladığına işaret eden Aygül, sabah saatlerinde karargahın zemin katına götürüldüklerini, burada bir askerin dışarıya ateş ettiğini gördüğünü söyledi.

Polisin operasyonuyla darbecilerin elinden kurtulduklarını anlatan Aygül, sanıklardan şikayetçi olduğunu, davaya katılmak istediğini sözlerine ekledi.

Babası şehit, kardeşi gazi oldu

Şehit Akif Kapaklı'nın oğlu Eyüp Kapaklı da duruşmada müşteki olarak dinlendi.

Kardeşi Ömer Faruk Kapaklı'nın da gazi olduğunu hatırlatan Kapaklı, annesi ile kardeşinin olayların etkisini üzerinden atamadığı için mahkeme ortamında bulunamadıklarına değindi.

Kardeşi ve babasının darbe girişimine karşı mücadele vermek için Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı önüne gittikleri bilgisini veren Kapaklı, burada babasının şehit olduğunu, kardeşinin ise yaralandığını kaydetti.

Darbecilerden şikayetçi olan Kapaklı, davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşmaya ara verildi.