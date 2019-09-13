27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6682
  • 6,297
  • 274.491
  • 102724
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Darbeci yarbay 'Bir daha soru soran olursa silahla vuracaksınız' demiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya müşteki beyanlarıyla devam edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, müştekiler, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, darbe girişimi gecesi FETÖ'cü askerler tarafından zorla darbe bildirisi okutulan TRT spikeri Tijen Karaş müşteki sıfatıyla ifade verdi.

Karaş, olay günü 23.00 haberlerine hazırlanırken, MİT'in bombalandığına yönelik haberler geldiğini, yayın ekibiyle bu konu hakkında konuşurken rejiden bağırışma sesleri duyduğunu anlattı.

Kısa süre sonra askerlerin bulundukları yere geldiğini "yere yatın" diye bağırdıklarını ifade eden Karaş, "Bizi yere yatırdılar. Ellerimizi kelepçelediler. Bazı arkadaşlar soru soruyordu. Başlarındaki Ümit Gençer, 'Bir daha soru soran olursa önce dipçikle sonra silahla vuracaksınız' dedi." şeklinde konuştu.

Darbecilerin yayında gerekli personeli ayırarak stüdyoya indirmek istediğini söyleyen Karaş, yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı:

"Yarbay Ümit Gençer, telefonundaki bildiriyi benim okumamı istedi. 'Ben okuyamam, bunu bana yapmayın' dedim. Okumamak için direndim. Daha sonra metni prompter'a aktardılar. Gençer iki asker ve İlker Taşkın ile stüdyo odasına doğru yürüdük. Aşağı inerken yarbay bana, 'Türkiye, yarın çok daha aydınlık güzel bir güne uyanacak' dedi. Ben de 'Maalesef olmuyor öyle. Darbeler ülkemize hiç hayır getirmedi' dedim.

Metni okumak üzeri stüdyoya indiğimizde yarbay çaprazımda silahını bana doğrultarak bekledi. Ben tekrar tekrar okudum. Cümleler, kelimeler ağzımdan çıkmıyor. Bir müddet sonra bayılacak gibi oldum. Bir er bana meyve suyu getirdi. Ellerim ayaklarım titriyordu. Bant yayına geçince Ümit Gençer stüdyoda üstünü değiştirdi. Silah ve teçhizatını alıp çıktı. Rejideki arkadaşlarımın yanına çıktım, hepimiz ağladık. Bir müddet sonra Allahu Ekber sesleriyle yüzlerce vatandaş stüdyoya akın etti."

Vatandaşların stüdyoya gelmesiyle darbecilerin binayı terk ettiğini belirten Karaş, daha sonra canlı yayına geçtiklerini ve askerlerin metni zorla okuttuklarına yönelik bilgilendirici yayın yaptığını kaydetti.

Müştekiler, Songül Emanet, Serap Tan, Tuğba Kartal, Selçuk Durmuş ve Savaş Karaağaç'ın beyanlarının ardından duruşmaya pazartesi devam edilmek üzere ara verildi.

Kara´dan kaçamadılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şehit Kansuva'nın operasyon görüntüsü ortaya çıktı

Şehit Kansuva'nın operasyon görüntüsü ortaya çıktı

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Tek tek kapatıyorlar

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Tek tek kapatıyorlar

Muriqi'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi var mı? Ortaya çıktı

Muriqi'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi var mı? Ortaya çıktı

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Acılı ailelerin nöbeti sürerken HDP'den skandal açıklama: Katılım da olacak...

Acılı ailelerin nöbeti sürerken HDP'den skandal açıklama: Katılım da olacak...

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Böyle seslendiler: Çocuklarımızı geri istiyoruz

Böyle seslendiler: Çocuklarımızı geri istiyoruz

Kayıp adamın cesedi 22 yıl sonra Google Earth sayesinde bulundu

Kayıp adamın cesedi 22 yıl sonra Google Earth sayesinde bulundu
 

POPÜLER HABERLER

Acılı ailelerin nöbeti sürerken HDP´den skandal açıklama: Katılım da olacak savaş da...

Acılı ailelerin nöbeti sürerken HDP´den skandal açıklama: Katılım da olacak savaş da...

ABD arşivinden çıtı! Türkiye fotoğrafları...

ABD arşivinden çıtı! Türkiye fotoğrafları...

Dünyanın en lüks karavanı! 5 yıldızlı otel gibi...

Dünyanın en lüks karavanı! 5 yıldızlı otel gibi...

Sarayın en büyüğü olacak! Altın varaklı...

Sarayın en büyüğü olacak! Altın varaklı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA