Darbeciler tarafından alıkonulan Astsubay Gülhancı15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbecilerce alıkonulan Astsubay Soner Gülhancı müşteki olarak 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

Karargahta görevi başındayken darbeci askerler tarafından alıkonularak, Orgeneral Sükan Toplantı Salonu'nda tutulduğunu anlatan Gülhancı, bir süre sonra dönemin Plan ve Güvenlik Daire Başkanı Kurmay Albay Güven Şağban'ın da derdest edilerek aynı salona getirildiğini bildirdi.

Şağban'ın darbeci askerlere, yaptıklarının yanlış olduğunu, bu eylemleri nedeniyle yargılanacaklarını söylediğini aktaran Gülhancı, "Bu sırada darbeci askerler Albay Şağban'ı salona getirerek yere çökerttiler. Albay Erkan Öktem de tabancısını çekerek Albay Şağban'ın kafasına doğrulttu. Sonrasını görmedim, ateş sesi de gelmedi." dedi.

Darbeciler tarafından başından vurularak yaralanan TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ve korumalarının da söz konusu salonda alıkonulduğunu ifade eden Gülhancı, darbecilerin sürekli kendilerini vurmakla tehdit ettiğini, bu nedenle diğer rehinelerle konuşamadığını anlattı.

Sanık eski albay Öktem'in alıkonulanlardan sorun çıkaranların canlı hedef olarak cam kenarında tutulması için talimatı verdiğini söyleyen Gülhancı, "İlerleyen saatlerde bir üsteğmen, yarbaylara, binbaşılara 'Sakin olun, uzun adam halkı sokağa çağırmış, onlar da buraya gelmişler. Şimdi biz de uçakları çağırdık, birkaç tane bomba atacaklar. Kontrol bizde, devam edin' dedi." ifadesini kullandı.

Karargahın bombalanacağı söylentileri üzerine kendisinin de aralarında bulunduğu rehinelerin bodrum katına götürüldüğünü aktaran Gülhancı, burada karşılaştığı Aslan'ın korumalarından Hüseyin Uğur İşçi ile Tuğgeneral Veli Turan'ın ellerini çözdüklerini söyledi.

Sanıklardan Bülent Ak, Yusuf Köz ve soy ismini Çiçek olarak bildiği subayların sabah saatlerinde dışarıya ateş ettiğini ifade eden Gülhancı, bu isimlerin bu eylemlerinden sonra ormanlık alana kaçmaya çalıştıklarını kaydetti.

Müşteki Gülhancı, söz konusu beyanları için kimseden talimat almadığını, sanıklardan şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.