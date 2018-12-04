Darbecilerden askerlere 'Amirliği patlatırız' tehdidi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına tanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tanıklar, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tanık V.G, KKK darbe girişimi davasında yargılanan eski yarbay Alparslan Kılıç hakkında verdiği beyanda, Kılıç'ı 2016 öncesinde tanıdığını, zaman zaman beraber sohbetlere katıldığını, atama ve tayin işlerinde kendisine danıştığını söyledi.

Örgütle ilişkisini kesme kararı aldıktan sonra birçok defa aranarak, örgütte kalması için ısrar edildiğini belirten V.G, 2016'daki tayin döneminde Alparslan Kılıç'ı arayarak atamalar konusunda bilgi aldığını dile getirdi.

V.G, Kılıç'ın telefonla arayarak tercih yerlerinin uygun olmadığını söylediğini, bunun bir rastlantı ya da örgütün kararı olduğu konusunda emin olmadığını belirtti.

Tanık C.Ö. ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında KKK'de vatani görevini yaptığını, akşam saatlerinde içtima emri verilerek askerlerin alanda toplandığını kaydetti.

İçtimada rütbeli bir askerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetimi ele geçirdiğini bağırarak söylediğini, bazı askerlerin rastgele seçildiğini ve başka yerlere götürüldüğünü anlatan C.Ö, kendisinin gece nöbetçisi olduğu için içtimadan sonra Araç Sevk Amirliği'ne geçtiğini ifade etti.

C.Ö, amirliğe gelen tanımadığı bir binbaşının, "Bana acil bir araç lazım." diye bağırdığını, binbaşı Halil Ekiztaş'ın ilk başta araç vermek istemediğini fakat binbaşıyla birkaç dakika dışarıda konuştuktan sonra bir araç tahsis edilmesi talimatı verdiğini aktardı.

İlerleyen saatlerde amirliğin birkaç defa telefonla aranarak, "Eğer amirliği kapatmazsanız orayı patlatırız." tehdidinde bulunulduğunu ve erlerin ışıkları kapatıp katlı otopark bölgesine gittiğine değinen C.Ö, burada sabaha kadar beklediklerini dile getirdi.