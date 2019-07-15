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Darbecilere aman verilmedi

  • NİHAT ÖZDEMİR Futbol Federasyonu Başkanı
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15 Temmuz; Yüce Türk Milleti’nin tarihe kazınmış özgürlük sembolüdür. Ülke genelindeki topyekün direnişi ile aziz milletimiz, o gece vatanımıza ve demokrasimize kast edenlerin hain emellerine ulaşmasına engel olmuş, büyük bir demokrasi destanı yazmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya büyük bir kahramanlık örneği gösteren vatandaşlarımıza demokrasi çağrılarıyla önderlik etmiş, dik duruşuyla meydanı darbecilere bırakmamıştır.

 Futbol ailesi olarak bizler de devletimizin daima yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Aynı duruş, inanç ve kararlılıkla demokrasimizi savunmaya devam edeceğiz, kahramanlarımızı da asla unutmayacağız. Bu vesileyle; tanklara, mermilere, bombalara göğsünü siper eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, saygı ve şükranla anıyorum, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum.

Bir anda ortaya çıkan hortum böyle görüntülendi

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